Si è tenuta ieri pomeriggio, nella bella cornice del giardino di casa Elisa Maria, l’inaugurazione degli spazi che il Comune di Cremona ha affidato ad Auser per organizzare attività sociali e ricreative a sostegno dei residenti degli alloggi del condominio.

Erano presenti il vicesindaco Andrea Virgilio, l’assessora Rosita Viola, l’architetto Carboni in rappresentanza della famiglia Carutti, i rappresentanti delle Associazioni che hanno aderito al progetto“Vicini più Vicini “presentato da Auser provinciale e finanziato da Regione Lombardia , Articolo 32, Go On, Auser città di Cremona, Auser Unipop, La Tartaruga e Francesco Monterosso in rappresentanza del CSV SUD Lombardia.

Non potevano mancare i volontari che hanno lavorato nelle settimane scorse, insieme ai ragazzi studenti del Cfp di Agraria del Seminario, per abbellire con piantine e fiori gli spazi verdi e sotto la guida di Stefano hanno ristrutturato le panchine del giardino.

Erano naturalmente presenti alcuni dei residenti, con in testa la “mitica “ Ornella che da oltre 20 anni si prende cura delle persone che vivono in Casa Elisa Maria.

Il pomeriggio è stato allietato dai fiati dell’orchestra di Casalbuttano-Offanengo diretti dal maestro Andrea Maggioni. I musicisti hanno eseguito l’inno Italiano e Europeo con i quali hanno aperto l’iniziativa.

Subito dopo la presidente di Auser provinciale, Donata Bertoletti, è intervenuta ringraziando tutti i presenti, il Comune per aver affidato ad Auser ed alle altre Associazioni della rete questo importante compito, la famiglia Carutti che finanziò gli interventi di ristrutturazione dell’intero complesso abitativo da assegnare a persone anziane sole e tutti i volontari per il loro impegno, sono intervenuti poi, l’architetto Carboni, il vicesindaco e l’assessora Rosita Viola.

A chiusura dell’ iniziativa il maestro Andrea Maggioni ha diretto con grande bravura i suoi musicisti che hanno eseguito diversi brani del loro repertorio classico, riscuotendo grande consenso da parte di tutti i presenti che non si sono risparmiati con gli applausi.

