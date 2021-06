Solo due i nuovi positivi a Cremona nelle ultime 24 ore, mentre in Lombardia sono 145 su 28.579 tamponi eseguiti, per un tasso di positività dello 0,5%. Calano i ricoverati in terapia intensiva, ora 77, tre meno di ieri, mentre sono 408 quelli negli altri reparti (+6). Due invece i decessi, che portano il totale a 33.753.

I contagi nelle province lombarde: 66 a Milano, 19 a Brescia, 16 a Monza, 11 a Bergamo, 6 a Varese e Lecco, 5 a Pavia e Sondrio, 4 a Mantova, 2 a Cremona, 1 a Lodi e Como.

IN ITALIA. Sono 881 i positivi al test del Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.197. Sono invece 17 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 28. Sono invece 389 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un calo di 5 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 12 (ieri erano stati 10). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.444, in calo di 60 unità rispetto a ieri.

