Anche il gruppo di Forza Italia Cremona è presente alla tre giorni azzurra organizzata a Castione della Presolana e guidata da Massimiliano Salini, Coordinatore regionale Forza Italia ed Europarlamentare. “Cremona non ha voluto mancare a questo importante evento dove si metteranno le basi per il futuro di Forza Italia, sappiamo che ci attende del lavoro ma siamo convinti che la nostra è una posizione politica centrale, in cui Cremona crede ed è attiva” commenta il Coordinatore Provinciale, Gabriele Gallina.

“Sono contento che molti membri del Comitato Provinciale e amministratori di Cremona hanno voluto essere presenti, segno che a Cremona ci crediamo e stiamo contribuendo con una buona energia al partito. Poter incontrare di persona ministri, vertici nazionali e regionali, ci permette di poter scambiare idee e suggerire le nostre vedute.

Il convegno cade in un momento cruciale per il centrodestra e in generale per la politica nazionale. Si parlerà di lavoro, imprese, giovani, riforme, Recovery Plan e buona amministrazione, una serie di dibattiti che coinvolgerà la classe dirigente del movimento, imprenditori, e che vedrà quindi protagonista anche Cremona. Fino a domenica mattina e all’atteso intervento conclusivo del presidente Silvio Berlusconi”.

