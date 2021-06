Un esploratore e uno Youtuber alla scoperta del fiume Po. Alex Bellini, divulgatore scientifico, e il video maker e Youtuber da 315 mila follower Emanuele Malloru sono “salpati” oggi da Monticelli d’Ongina, in zona San Nazzaro, su un’imbarcazione molto speciale. I due sono arrivati nella bassa piacentina tre giorni fa e qui, aiutati da gente del posto richiamata tramite i social, hanno costruito una zattera costruita con materiali recuperati dai depositi del grande fiume.

Navigheranno per quasi due settimane fino ad arrivare al delta del Po e, a fine viaggio, i pezzi della zattera saranno riutilizzati da artisti per farli diventare una panchina che verrà donata al Comune di Trieste per simboleggiare come purtroppo ancora oggi i rifiuti del Po arrivino al mare e alle coste.

Un’esperienza condivisa con lo youtuber @emalloru, che racconterà questo viaggio incredibile anche sotto un profilo social friendly. Alex Bellini è impegnato nel progetto “10 Rivers, 1 Ocean” che lo ha già visto protagonista nel navigare su zattere autoprodotte alcuni dei fiumi più inquinato al mondo, come il Gange, il Fiume delle Persle in Cina e il Nilo. Il Po non rientra tra questi ma il progetto è nato per sensibilizzare tutti contro l’inquinamento delle acque e del pianeta. fban

© Riproduzione riservata