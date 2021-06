Moltissimi gli eventi previsti per martedì 22 giugno nell’ambito del Monteverdi Festival. Innanzitutto proseguono gli appuntamenti con #Monteverdincursioni con tre concerti: alle ore 11 nelle bellissima Chiesa di S. Omobono andrà in scena O Come sei gentile, alle ore 16 al Museo civico Ala Ponzone sarà la volta di Monteverdi and Friends, mentre alle ore 18 nel cortile di Palazzo Fodri toccherà a Madrigali.

Alle ore 20, invece, sarà il Teatro Ponchielli a ospitare una prima assoluta con Figli di un Dio Ubriaco, nuova creazione di Balletto civile, compagnia molto apprezzata e conosciuta a livello internazionale. Per l’occasione la danza sarà accompagnata da splendide musiche di monteverdiane e non solo eseguite dai Solisti dell’Orchestra Monteverdi Festival/Cremona Antiqua diretti da Antonio Greco.

La giornata si concluderà con una proposta curiosa e “notturna”: alle ore 23 torna #Monteverdisotterraneo. Un Monteverdi insolito, notturno, suggestivo, in un luogo solitamente non accessibile al pubblico. L’iniziativa, nata in collaborazione con l’Associazione Cremona Sotterranea, porterà il pubblico alla scoperta della ghiacciaia di Palazzo Mina Bolzesi e di alcuni episodi della vita di Claudio Monteverdi attraverso alcune Lettere interpretate dall’attore e regista Beppe Arena.

