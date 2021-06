Si è concluso il ciclo di concerti “MonteverdiDappertutto” promosso dal teatro Ponchielli nell’ambito del Monteverdi Festival. Dopo le esecuzioni tenute sabato all’Ospedale Maggiore e alla Casa Circondariale, questa mattina è stato il turno della Corazzi Fibre, storica azienda cremonese che nel 2021 celebra il settantesimo anniversario dalla fondazione.

Nella sede, alla presenza dei titolari e dei dipendenti, si è esibito il trio di solisti José Manuel Fernandez Bravo e Ninon Dusollier ai fiati e ed Elisa La Marca alla tiorba, in un programma focalizzato sulla musica antica. Un modo per portare la musica fuori dal teatro e al contempo valorizzare i luoghi della cura, del sociale e del tessuto produttivo del territorio, come ha spiegato il sovrintendente del Ponchielli Andrea Cigni. fp

