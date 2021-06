Si è conclusa con successo la nona edizione di CaseoArt -Trofeo San Lucio 2021, il concorso organizzato da Asso Casearia Pandino: l’Associazione dei diplomati della Scuola Casearia che ha visto la partecipazione di 204 formaggi prodotti da oltre 150 Tecnici/casari, provenienti da diverse Regioni Italiane.

La manifestazione si è svolta oggi nel loggiato superiore del bellissimo castello Visconteo di Pandino (CR).

“Ringrazio il sindaco Piergiacomo Bonaventi e tutta l’amministrazione comunale, la scuola Casearia: con gli studenti, i docenti con il direttore Andrea Alquati, gli sponsor e tutti i membri del direttivo della nostra associazione, che hanno contribuito alla realizzazione del concorso, che in quest’anno difficile ha messo a dura prova l’organizzazione, ma la grande voglia di ripresa ci ha spronato ad andare avanti” dice Daniele Bassi, presidente Asso Casearia Pandino e Maestro Assaggiatore Onaf.

“I formaggi presentati in concorso sono stati suddivisi nelle 24 categorie, per essere poi valutati da giurie tecniche di Maestri Assaggiatori Onaf, da Tecnologi e dalla Giuria di consumatori, che hanno espresso i loro giudizi, in presenza ma in modalità digitale, per garantire lo svolgimento della gara nel pieno rispetto delle norme Covid19 vigenti”.

Il Trofeo San Lucio premia il Tecnico casaro che produce il formaggio migliore, e anche in questa edizione le eccellenze non sono mancate: i giudici hanno identificato i primi tre con maggior punteggio per ogni categoria, poi i primi migliori di ognuna sono stati rivalutati da una super giuria, costituita da due Tecnologi che hanno valutano la difficoltà di produzione, due Maestri Assaggiatori Onaf hanno valutano gli aspetti organolettici e una giornalista ha valutato l’aspetto di gradimento generale visto da un consumatore, decretando il vincitore “migliore tra i migliori”: il formaggio di Capra affinato con Fave di Tonka e vermouth, prodotto dal tecnico Luca Longo del caseificio Perenzin Latteria Srl di San Pietro di Feletto (TV).

Al vincitore è stata consegnata la Supercoppa: il Trofeo San Lucio 2021 tanto ambito e che dovrà conservare fino alla prossima edizione. Nel sito www.assocaseariapandino.com è stato pubblicato l’elenco dei tecnici che sono stati premiati.

Al termine della manifestazione è stata effettuata la cerimonia di investitura con rito ufficiale, degli Assaggiatori di formaggio che hanno frequentato i corsi Onaf di Cremona e Pandino e che hanno superato brillantemente l’esame di finale.

La Delegazione Onaf di Cremona ha in programma alcune serate a tema, dove verranno presentati e descritti alcuni dei formaggi vincitori del Trofeo San Lucio, inoltre il prossimo Settembre partirà un nuovo corso di 1° livello ed a breve verranno aperte le iscrizioni.

© Riproduzione riservata