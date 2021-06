Campagna Amica ritorna in piazza Stradivari a Cremona. Il mercato degli agricoltori della Coldiretti, dopo mesi di assenza, può finalmente riprendere il proprio posto nel salotto della città, portando tutto “il bello e il buono” che nascono nelle campagne cremonesi e lombarde. L’appuntamento è per domenica 27 giugno, nella mattinata, con chiusura del mercato intorno alle ore 13.

Prende così finalmente avvio l’estate di Campagna Amica anche in piazza Stradivari, con una serie di ‘uscite’ dedicate ai prodotti di stagione. Gli appuntamenti in calendario nei mesi più caldi, sempre dalle ore 9 alle 13, sono previsti per domenica 27 giugno, poi domenica 11 luglio, 25 luglio, 8 agosto e 22 agosto. Il tutto nell’ambito dell’iniziativa “Le quattro stagioni di Cremona”, con il patrocinio del Comune di Cremona.

“Lo aspettavamo e lo desideravamo da tempo. Siamo felici di poter tornare in piazza Stradivari, per una iniziativa che, fin da suo esordio, ha trovato l’interesse e la simpatia di tanti cremonesi. Porteremo tutti i cibi che nascono dalla nostra agricoltura. Ed anche i fiori, che promettono di riempire di colore e allegria la ‘nostra’ piazza Stradivari. E’ stata una lunga assenza, ma finalmente possiamo ripartire. Lo faremo nella massima attenzione alla sicurezza dei cittadini, come avviene presso tutti i nostri mercati” sottolineano gli agricoltori di Coldiretti-Campagna Amica. “Consideriamo questo ritorno, che stiamo aspettando da ben otto mesi, dall’ultima uscita autorizzata nell’ottobre scorso, anche un messaggio di speranza rivolto alle aziende del territorio e a tutta la nostra comunità. E’ un altro passo verso la ripartenza, verso il ritorno alla normalità che tutti noi stiamo faticosamente ricostruendo”.

La “spesa dell’estate” sarà al centro del mercato di Campagna Amica. Ci saranno la frutta e verdura di stagione, pane e prodotti da forno, e poi miele, confetture, formaggi di latte vaccino e caprino, salumi tipici, pasta e riso (da altre province lombarde), prodotti a base di lumaca. Nello spazio dedicato alla floricoltura, gli agricoltori promettono di portare anche i girasoli, in omaggio al colore giallo e alla stagione più calda e soleggiata.

Tutto è pronto, dunque, per l’appuntamento di domenica. Nella stessa mattinata, altre aziende agricole della Coldiretti saranno in prima linea a Crema, con il mercato di Campagna Amica presente presso la quarta pensilina di via Verdi (dalle ore 8 alle 12) con il tema “la giornata del melone”.

© Riproduzione riservata