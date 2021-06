Secondo appuntamento del Microfestival d’estate di Musica Antica e Teatro organizzato dal Comune di Cremona in collaborazione con Auser Unipop Cremona e Acli Turismo. Sabato 26 giugno, alle 18,00 al Museo della Civiltà contadina “Il Cambonino Vecchio” (viale Cambonino, 22) sono in programma sonate per flauto (dolce e traversiere) e basso continuo di Antonio Vivaldi. Ospite Antonio Lorenzoni.

Il terzo ed ultimo appuntamento sarà martedì 10 agosto alle ore 21,00, notte di San Lorenzo e delle stelle cadenti, con un recital di musica e astronomia incentrato sulla figura di Dante.

L’evento si svolgerà all’aperto nella grande aia della cascina Cambonino nel pieno rispetto delle norme anti covid. Si consiglia di prenotare telefonando alla segreteria del Museo di Storia Naturale al numero 0372 407768 o inviando una mail a museo.storianaturale@comune.cremona.it o a museo.cambonino@comune.cremona.it.

