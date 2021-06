Condizioni igieniche precarie, sia per gli umani che per gli animali d’allevamento, con scarichi irregolari provenienti dalla stalla: queste le contestazioni rilevate dai Carabinieri a seguito di un controllo in una abitazione di Pieve d’Olmi, dove risiede un cinquantenne con la famiglia. Il controllo è avvenuto a seguito di segnalazione, la mattina del 23 giugno e ha visto operativi i carabinieri del comando provinciale di Cremona, della Compagnia di Casalmaggiore, di N.O.R.M., N.A.S e del Gruppo Forestali. Durante il sopralluogo, a cui ha partecipato anche l’Ats e personale della Provincia, sono state riscontrate precarie condizioni igienico sanitarie dell’abitazione e irregolarità degli impianti.

Il gruppo della Forestale, sia in relazione alla tenuta di alcuni animali, che per lo scarico delle acque reflue in un canale attiguo e non nella rete fognaria, essendo la stalla sprovvista di regolare allaccio, procederà alle ulteriori verifiche ed eventuali contestazioni amministrative di competenza.

