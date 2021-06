Lunedì 28 giugno si concluderà il ciclo di tre incontri dedicati ai romanzi gialli scritti da autori cremonesi. La rassegna estiva, organizzata dall’Amministrazione comunale di Sospiro – Assessorato alla Cultura, ospiterà per l’ultima serata in programma Analisa Casali, insegnante e giornalista pubblicista, originaria di Cremona, dove tutt’ora vive dopo aver vissuto negli Stati Uniti e in Francia.

La scrittrice presenterà il libro “L’erba più verde” (Edizioni Parallelo 45), un romanzo in una accattivante veste noir su temi di scottante attualità quali l’ecologia e la violenza di genere. Protagonista della vicenda Fiorella La Guardia, personaggio principale del noir Occhio per Occhio, che ricompare per risolvere un nuovo omicidio.

Analisa ha scritto per varie riviste di settore di viaggi e animali e ha pubblicato per le scuole due volumi per ragazzi nella collana «L’albero dei libri», oltre a tre romanzi di genere fantasy, incentrati sulla figura di Stradivari bambino.

La presentazione de L’erba più verde” si terrà lunedì 28 giugno alle ore 21,00 presso i giardini di piazza Europa, 2 a Sospiro. L’ingresso è libero e in caso di maltempo l’incontro si svolgerà all’interno dell’adiacente teatro comunale.

