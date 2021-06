Un cortometraggio per salutare, in questo inizio d’estate, il ritorno a una quasi normalità. “Gerre rebirth” è stato voluto dal sindaco di Gerre de Caprioli, Michel Marchi e oggi è stato presentato: un collage di foto e immagini raccolte durante i mesi passati, simbolo del momento storico che noi tutti abbiamo vissuto.

“La parola fine non è ancora scritta e non sappiamo quando lo sarà. Questo video vuole essere un auspicio al rilancio e all’unità dimostrata in questi mesi. Nessuno di noi – afferma Marchi – ha chiesto 16 mesi fa di essere a Cremona, in uno dei centri mondiali della Pandemia. Ma ognuno di noi ha, con tutte le forze possibili, combattuto contro un nemico invisibile e sconosciuto. Lo abbiamo fatto insieme, soffrendo, talvolta piangendo, cercando di trasformare la paura in adrenalina.

Non eravamo pronti a tutto questo, e probabilmente abbiamo commesso errori. Abbiamo ancora negli occhi e nel cuore il ricordo di quei giorni.

Ognuno di noi, se si guarda intorno, ha perso un parente o un amico, incolpevolmente arresosi al virus. Anche per loro oggi dobbiamo provare a guardare avanti con fiducia”.

Il realizzato dal videomaker Luca Catullo di Bazoo Bzk, con la collaborazione di Cremona Rugby e il presidente Stefano Varrella, il giornalista di Cremona1 Simone Arrighi; Alessandro Marchi e Diego Agosto per la colonna sonora; Pasticceria Privitera Cremona, Centro Equestre Il Violino e Missia Saitta; gruppo di protezione civile Padus che ha seguito i vari set per le vie del paese.

© Riproduzione riservata