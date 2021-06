Lunghe code in via Bergamo sia per entrare che per uscire dalla città. I lavori di asfaltatura della tangenziale, infatti, hanno fatto sì che la carreggiata fosse ridotta ad una sola corsia generando di fatto la paralisi del traffico. Le code in ingresso, infatti, arrivano anche fino a Castelverde, ma anche chi deve lasciare la città è imbottigliato nel traffico. Una situazione che, oltre a creare disagi, ha provocato la comprensibile ira degli automobilisti.

