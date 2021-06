Sono 3 i nuovi casi di coronavirus registrati in provincia di Cremona. In totale, in Lombardia, sono stati accertati 46 nuovi positivi a fronte di 9.458 tamponi effettuati: il tasso di positività è quindi dello 0,4%.

Nelle ultime 24 ore, è stato registrato un decesso, mentre calano i ricoverati sia in terapia intensiva (-1, 61 il totale) che negli altri reparti (-8, 250 il totale).

