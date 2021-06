Due ragazzini, uno di 18 anni non ancoraa compiuti, l’altro di qualche mese più anziano, sono stati denunciati dalla Polizia per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere e di oggetti atti allo scasso, nel corso di un controllo nel parco caduti di Nassirya. I due erano stati avvistati da una pattuglia della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impegnata nei servizi di prevenzione e controllo. Alla vista degli agenti i due ragazzi cercavano di nascondersi dietro agli alberi, cosa che faceva scattare la procedura di identificazione. I due giovani, B. M. di Crema, tra qualche giorno maggiorenne, e L.D., 18enne residenti in provincia di Milano riferivano di trovarsi all’interno del parco per espletare bisogni fisiologici prima di recarsi presso il Luna Park di San Pietro.

Durante gli accertamenti, i due ragazzi assumevano comportamenti vaghi, rappresentati da continui scambi di sguardi, tanto da indurre gli agenti ad approfondire il controllo, da cui scaturivano gli elementi da cui è derivato il deferimento all’autorità giudiziaria. gb

