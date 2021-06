Per la terza volta in questo mese di giugno 2021 non si registrano nuovi casi di coronavirus in provincia di Cremona. L’ultima volta era stata il 15 giugno. Anche Monza e Brianza e Sondrio rimangono a quota zero nuovi contagi rispetto a ieri.

In totale, in Lombardia, sono stati accertati 98 nuovi positivi, di cui 38 a Milano e 19 a Varese. Il tasso di positività, a fronte di 30.085 di tamponi effettuati, è dello 0,3%.

In calo anche i ricoverati sia in terapia intensiva (-9, totale 52) sia negli altri reparti (-2, totale 248). Tre, invece, le nuove vittime della pandemia che hanno raggiunto così il totale complessivo di 33.778 decessi.

