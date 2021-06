Colpo di scena nella travagliata vicenda della ricerca di una nuova sede per il gattile sfrattato da via Bissolati.

Nell’area individuata in via Brescia nelle vicinanze dello svincolo della tangenziale, sorgerà anche il forno crematorio per gli animali per rispondere a un’esigenza sempre più crescente dei cremonesi. Questa struttura manca e tempo fa si era presa in considerazione un’area in via Sesto, con gestione sarà a carico di Aem.

Da qualche anno si voleva sopperire a questa carenza, visto che la legge proibisce di seppellire le carcasse degli animali in quanto ritenute potenzialmente pericolose, dunque secondo le norme nazionali e comunitarie gli animali domestici devono essere smaltiti negli impianti appositi. E ogni volta i cremonesi si devono affidare a ditte fuori Cremona.

Nell’area di via Brescia, si vorrebbe costruire una cittadella del benessere animale con percorsi attrezzati per i gatti e anche un punto salute con presenza di veterinari. Dunque il progetto complessivo dovrebbe tener conto di queste componenti. In bilancio il Comune per la sistemazione dell’area ha messo 46mila euro; il costo del forno crematorio sarà sostenuto invece da Aem.

Silvia Galli

© Riproduzione riservata