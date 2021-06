Due giovani sono stati denunciati per rapina ai danni di un loro coetaneo, la sera del 24 giugno, nell’area del luna park. I due ragazzi, due maschi, di cui non ancora maggiorenne italiano e uno un po’ più grande di origine marocchino, dopo una breve discussione per futili motivi, avevano aggredito un ragazzo che si trovava alla fiera in compagnia di un amico. Subito dopo l’avevano braccato e bloccato da dietro la vittima, riuscendo a strappargli una collanina d’oro ed erano fuggiti prima che potessero essere allertate le forze dell’ordine.

Una volta giunti sul posto gli agenti della Squadra Mobile di Cremona hanno ascoltato le testimonianze che hanno fatto emergere un quadro di estrema aggressività. Sono quindi iniziate le indagini, che ieri 29 giugno hanno portato all’identificazione e alla denuncia dei due responsabili, anche grazie al monitoraggio dei social network. La collanina rubata era stata venduta in un negozio di compravendita di oro, da cui i due ragazzi avevano ricavato 420 euro.

Le conseguenze per i due responsabili ora saranno valutate dall’autorità giudiziaria.

Un quadro preoccupante, quello che emerge dai controlli che la Polizia di Stato sta conducendo, sia con agenti della Mobile in borghese, sia con le Volanti, per prevenire fenomeni di aggressività nei contesti di aggregazione giovanile. Soltanto nella scorsa settimana sono state identificate 290 persone e controllati 73 veicoli. E nei giorni scorsi, al parco Caduti di Nassirya in via Trebbia due ragazzini attorno ai 18 anni erano stati sorpresi con addosso arnesi da scasso e oggetti atti ad offendere.

Giuliana Biagi

© Riproduzione riservata