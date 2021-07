Sospensione dell’attività di somministrazione alimenti e bevande per tre mesi di un esercizio commerciale nel centro di Cremona. A seguito di controlli di Polizia Amministrativa eseguiti da personale della Polizia Municipale e della Questura di Cremona presso un esercizio pubblico presente in centro storico sono state contestate, in più occasioni, sanzioni amministrative e violazioni di natura penale conseguenti alla somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni 18.

Grazie alla sintonia operativa tra i due Uffici è stato possibile incrociare i dati delle sanzioni contestate e si è potuta applicare nei confronti del titolare dell’esercizio la normativa che prevede, per chiunque venda o somministri bevande alcoliche ai minori di 18 anni, se il fatto è commesso più di una volta, l’applicazione della sanzione amministrativa della sospensione dell’attività da quindici giorni a tre mesi.

Il risultato ottenuto con la chiusura di questo locale si aggiunge ad altri successi in termini di prevenzione (e quindi non soltanto di repressione di comportamenti illeciti) conseguiti durante le attività di controllo del territorio interforze svolte a Cremona per i temuti eccessi della “malamovida”, coincidenti con il termine del periodo di lockdown e della riapertura degli esercizi pubblici nelle ore serali.

Il mantenimento dell’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini passa oggi più che mai attraverso attenti controlli di polizia amministrativa, soprattutto per la prevenzione di disordini dovuti all’incontrollato consumo di alcol. Per questo motivo questi controlli sono stati ulteriormente rafforzati a cura del Questore di Cremona e continueranno in perfetta sinergia con la partecipazione di tutte le forze di polizia e della polizia locale.

© Riproduzione riservata