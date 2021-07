Sono 16 i nuovi casi di Coronavirus in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore. In regione non si registra alcun nuovo decesso in Lombardia per Covid. Intanto, continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-2) e nei reparti (-6). A fronte di 36.933 tamponi effettuati, sono 143 i nuovi positivi (0,3%).

I dati di oggi:

i tamponi effettuati: 36.933, totale complessivo: 11.661.912

i nuovi casi positivi: 143

in terapia intensiva: 47 (-2)

i ricoverati non in terapia intensiva: 195 (-6)

i decessi totale complessivo: 33.782 (=)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 61 di cui 32 a Milano città;

Bergamo: 8;

Brescia: 11;

Como: 5;

Cremona: 16;

Lecco: 2;

Lodi: 4;

Mantova: 5;

Monza e Brianza: 8;

Pavia: 0;

Sondrio: 1;

Varese: 15.

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 794 casi positivi da coronavirus e 28 morti a causa della Covid. Attualmente i ricoverati sono 1.682 (79 in meno di ieri), di cui 213 nei reparti di terapia intensiva (16 in meno di ieri) e 1.469 negli altri reparti (63 in meno di ieri). Sono stati analizzati 82.559 tamponi molecolari e 116.679 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata dello 0,92 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,03 per cento. Nella giornata di giovedì i contagi registrati erano stati 882 e i morti 21.

