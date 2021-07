Sessantenni “pigri” ad effettuare la vaccinazione? Secondo i dati dell’Ats Val Padana, relativi alla provincia di Cremona, sono 6435 le persone tra i 60 e i 69 anni ancora scoperte, contro 38.471 persone che hanno effettuato almeno una dose, su una popolazione target di 45.226 unità. Ad oggi sono 320 le persone che si sono prenotate e sono in attesa di vaccinazione, quindi resta una quota di sessantenni, pari a 6.115, che per vari motivi sono ancora scoperti e probabilmente hanno deciso di chiamarsi fuori. I motivi potrebbero essere molti: avere già contratto il Covid, o trovarsi in uno stato di salute per cui è sconsigliata la vaccinazione; alcuni di loro potrebbero appartenere al popolo ‘no vax’.

Ad ogni modo, da parte dell’Asst di Cremona non è previsto un Vax Day destinato a questa fascia di età.

La percentuale di copertura, che comprende sia chi ha fatto una sola dose sia chi ha il ciclo completo è comunque soddisfacente, secondo i criteri generali e corrisponde all’85% del target.

Nell’ultima conferenza stampa in regione, qualche giorno fa, il commissario Guido Bertolaso aveva affermato che “chi, tra gli ultrasessantenni, non si è vaccinato è perché non vuole vaccinarsi o perché ha fatto il covid. Non possiamo mandare i carabinieri in casa”. Un dato confermato anche dall’assessora al Welfare Letizia Moratti, secondo cui gli aderenti alla vaccinazione anti covid tra gli ultra sessantenni lombardi sono l’86 per cento dei tre milioni totali.

Bertolaso ha anche sottolineato che la Lombardia, relativamente alla richiesta di vaccinare tutti gli over 60, è perfettamente in linea con quanto evidenziato dal commissario Figliuolo.

Le vaccinazioni anti Covid erogate dalla ASST di Cremona al 30 giugno 2021 sono 204.696, mentre a Crema sono 111.287. Se si comprendono anche le 29.781 erogate in altre strutture, come Rsa e privati accreditati, il numero è di 345.764 in tutta la provincia di Cremona. A Cremona, i vaccinati con una dose sono 119.493, mentre a Crema 103.548, dalla fascia di età compresa tra i 12 e i 19 anni e gli over 80. A Cremona la copertura totale è del 68%, mentre a Crema è del 71%.

Giuliana Biagi

