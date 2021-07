Si è alzato ieri sera il sipario sul Tanta Robba Festival, a Porta Mosa, con un pubblico di giovanissimi che ha acclamato la quasi coetanea Ariete, 18 anni e una carriera in ascesa. Prima di lei, salita sul palco alle 23, a scaldare la serata l’elettronica del collettivo BNKR44. Cinquecento circa i ragazzi presenti, diversi provenienti anche da province non proprio limitrofe come Monza e Torino, oltre che Brescia. Come sempre impeccabile l’organizzazione degli Amici di Robi, che con la collaborazione del Comune animeranno per altre tre serate (stasera c’è Ernia) il parco di Porta Mosa.

