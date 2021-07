“Con l’approvazione del bilancio consuntivo e delle variazioni di bilancio nel consiglio comunale del 29 aprile scorso si sono rese disponibili le risorse destinate a sostenere le famiglie e i cittadini in difficoltà, le categorie penalizzate dalla crisi legata al COVID e a rilanciare le attività economiche del territorio”. Il capogruppo e il segretario cittadino del Pd, Roberto Poli e Luca Burgazzi, replicano all’attacco della minoranza sull’utilizzo dei fondi Covid, rimandando al mittente le accuse di scarso impegno a sostenere le categorie più penalizzate dalla pandemia.

“Parliamo delle seguenti cifre: 246.000 euro sul sociale, 250.000 su Cremona Solidale, 70.000 per iniziative culturali, 600.000 di fondo per le categorie economiche, 80.000 di attrezzature per scuole didattica all’aperto, 94.000 per sanificazione edifici e spazi attrezzati all’aperto. E con la variazione di urgenza del 9 giugno sono stati stanziati 150.000 euro per centri estivi, 380.000 per areazione Ponchielli necessaria per la riapertura in ottobre.

L’Amministrazione si è incontrata con le categorie, con le forze sociali e con il terzo settore, al fine di condividere le modalità di erogazione di aiuti, contributi e detassazioni.

L’obiettivo è intervenire il prima possibile, ma cercando di armonizzare gli interventi provenienti da diverse fonti. Per evitare di sovrapporre i finanziamenti o di tralasciare qualcuno, tra le purtroppo numerose esigenze di categorie e singoli.

E infatti l’Amministrazione, così come nel 2020 ha messo a disposizione fondi propri, oltre agli aiuti di provenienza regionale e nazionale, per sostenere cittadini e categorie economiche colpite dalle restrizioni legate alla pandemia, a maggior ragione nel 2021 l’Amministrazione conferma di essere in prima linea, in termini molto concreti.

I numeri del bilancio di previsione 2021 lo testimoniano: sono stanziati oltre 36 milioni di euro nel settore welfare (sociale e istruzione), su un totale di 93 milioni di spese correnti.

Nell’ultimo consiglio comunale è stata approvata la riduzione della TARI di quasi il 50 % per le categorie penalizzate dalla crisi e anche il non pagamento della tassa rifiuti sui plateatici, plateatici anch’essi gratuiti sino a fine anno.

Pertanto, al di là delle fantasiose e reiterate narrazioni di alcuni consiglieri di minoranza, è di tutta evidenza nei numeri e nella modalità di lavoro, che per l’Amministrazione il tema degli aiuti economici e del rilancio dell’economia del territorio rappresenta la priorità delle priorità dell’azione amministrativa”.

