Sono 3 i nuovi casi di coronavirus in provincia di Cremona. In Lombardia, su 25.866 tamponi, i casi positivi rilevati sono 131. Stabili i ricoveri in terapia intensiva – 44, uno in meno rispetto a ieri -. In calo i pazienti nei reparti ordinari, per un totale di 195 (-13). Un unico decesso in tutta la regione.

I casi per provincia:

Milano +53 (ieri +50)

Bergamo +7 (ieri +12)

Brescia +6 (ieri +8)

Como +4 (ieri +12)

Cremona +3 (ieri +2)

Lecco +3 (ieri +2)

Lodi +15 (ieri +11)

Mantova +5 (ieri +4)

Monza e Brianza + 12 (ieri +13)

Pavia zero (ieri zero)

Sondrio zero (ieri +2)

Varese + 7 (ieri +4)

