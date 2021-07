La vittoria della Nazionale italiana nei Quarti di Finale dell’Europeo contro il Belgio ha lasciato in eredità al ct Roberto Mancini il grave infortunio di Leonardo Spinazzola, tra i migliori della spedizione azzurra a Euro 2020. Spinazzola, infatti, nel corso del match si è infortunato al tendine d’achille. Tanti i messaggi di solidarietà, tra cui quello di Vanessa Ferrari che nel 2017 aveva subito il medesimo incidente e che ha appena strappato il pass per le Olimpiadi di Tokyo

“Ho visto – ha detto Ferrari in un video – la partita e il tuo infortunio. Anch’io nel 2017 mi sono rotta il tendine d’achille durante la finale dei Mondiali: è stata dura ritornare, ma col lavoro ce l’ho fatta e ora mi sono appena qualificata per la mia quarta Olimpiadi. Volevo farti un grande in bocca al lupo per una pronta guarigione e sono sicura tornerai più forte di prima”.

© Riproduzione riservata