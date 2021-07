Deferiti in stato di libertà un ragazzo minorenne italiano residente a Pozzaglio ed Uniti ed un 19enne marocchino domiciliato in Castelverde per il reato di furto aggravato in concorso e continuato.

L’indagine condotta dai carabinieri della stazione di Castelverde era partita dalla segnalazione di due furti di biciclette dalla stazione di Olmeneta avvenuti nei mesi di febbraio e marzo. Grazie anche ai sistemi di videosorveglianza, i militari hanno identificato i due giovani che, dopo aver individuato la bicicletta da rubare, avevano spaccato il lucchetto con un sasso, dandosi alla fuga a bordo del velocipede. In entrambe le occasioni era stato utilizzato lo stesso modus operandi.

