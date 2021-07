Cosa ci fa Mahmood a Cremona? Il vincitore del Festival di Sanremo 2019, che vanta tra i suoi più grandi successi la celeberrima “Soldi”, ha pubblicato ieri, lunedì 5 luglio, nelle sue storie di Instagram una foto del Torrazzo scattata da via Baldesio, suscitando la curiosità di migliaia di fan. Eppure in programma non c’erano concerti né esibizioni pubbliche.

Il mistero è stato svelato poco più tardi dal collega Blanco, sempre tramite le storie Instagram: il rapper attualmente sulla cresta dell’onda con brani come “Notti in bianco” e “Mi fai impazzire” si trovava in uno studio di registrazione con Michele Zocca, produttore e musicista che vive nel cremonese e che nonostante la giovane età si sta già lanciando nell’Olimpo della musica italiana.

Assieme a loro c’era anche Alessandro Mahmood, immortalato dal collega per pochissimi secondi in un breve video. E’ probabile dunque che la trasferta cremonese di Mahmood sia correlata alla reunion con Blanco e Zocca. Collaborazione in vista? Oppure una semplice ospitata tra amici? E’ presto per dirlo, ma la curiosità intanto sale.

