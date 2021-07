Sono 18 i nuovi casi di coronavirus accertati in provincia di Cremona. Dopo Milano (75) e Varese (33) si tratta dell’incremento maggiore. In totale, in Lombardia, a fronte di 31.272 tamponi effettuati sono emersi 215 nuovi positivi (tasso di positività allo 0,6%). Rispetto a ieri, in Regione, si conta una nuova vittima, mentre calano i ricoveri sia in terapia intensiva (-1, totale 43) che negli altri reparti (-16, totale 134).

