Con il film inedito di Franco Dolci Ricordi di vita sul Po martedì 13 luglio, alle 21,30, all’Arena Giardino, nella suggestiva cornice del Parco Tognazzi, prende il via la seconda edizione della rassegna culturale Letture sul Po. Si tratta di un omaggio alla figura di Franco Dolci, indimenticato personaggio politico di Cremona e grande amante del Po. Nella pellicola sarà possibile trovare i tratti e la peculiarità di questo uomo politico che ancora oggi è ricordato da molti cremonesi. La serata sarà presentata da Gian Carlo Corada. Prima della proiezione Alberto Branca, dell’Associazione Culturale Controsenso, leggerà alcuni brani tratti da libri di Dolci.

Dopo il primo filmato, sarà proiettato un breve documentario di Luigi Ghisleri dal titolo Porta Po e la Fornace Frazzi, che evidenzia lo stretto contatto della più grande fabbrica di laterizi che Cremona abbia mai avuto con il fiume Po. L’ingresso è a libera offerta in favore delle Cucine Benefiche della San Vincenzo de’ Paoli di Cremona.

Il progetto Letture sul Po è nato nel 2020 dalla collaborazione e sinergia tra il Comune di Cremona, i Comuni del PLIS del Po e del Morbasco e la Rete Bibliotecaria Cremonese (RBC) per realizzare una proposta culturale e di intrattenimento che, nonostante l’emergenza sanitaria in corso, potesse comunque riuscire a toccare i vari territori situati lungo l’asta del Po.

Il grande successo riscosso l’estate scorsa ha portato il Settore Area Vasta, il Settore Cultura e Musei del Comune di Cremona e la Rete Bibliotecaria Cremonese a ripercorrere l’esperienza con una nuova edizione, organizzando un nuovo ciclo di incontri con la cittadinanza grazie alle voci di attori e scrittori professionisti e gruppi di lettura, in una chiave innovativa, letteraria e teatrale.

Il filone narrativo quest’anno è il realismo magico: la magia che corre lungo il territorio fluviale attraverso storie, voci, avventure, musica e cibo, tutto quanto insomma riporta, tramite figure mitiche e tradizioni ormai assopite nel tempo, ad un richiamo lontano di costumi e abitudini che fanno parte del territorio, in una chiave coinvolgente ed interessante per tutti coloro che parteciperanno a questa rinnovata esperienza. Anche il mondo classico, del cinema e dei burattini si uniranno a questo ricco contesto.

Dopo il primo appuntamento a Cremona, il 23 luglio, sempre alle 21,30, la rassegna farà tappa San Daniele Po (Attracco di Isola Pescaroli) con la presentazione da parte dell’autore, Agostino Melega, del libro La storia del Barbatuss – L’uomo nero, l’omo selvatico, lo zio materno.

Per essere sempre aggiornati sulla programmazione di Letture sul Po è possibile scaricare la brochure in versione digitale dal sito del Comune di Cremona oppure consultare la pagina Facebook @parchinaturacremona. Per informazioni o invio di materiale si può contattare il Settore Area Vasta del Comune di Cremona ai numeri 0372-407672 o 0372-407528.

