Da lunedì 12 luglio inizierà il quarto ciclo di interventi di manutenzione periodica del verde pubblico cittadino. Questi lavori andranno avanti sino alla fine del mese. Gli ordini di servizio sono stati inviati alle ditte affidatarie così che possano effettuare i lavori secondo le procedure e le disposizioni contenute nel contratto di affidamento diretto del taglio dell’erba e le manutenzioni ordinarie delle aree verdi cittadine.

Anche questo quarto ciclo di interventi avviene nell’ambito del contratto di servizio stipulato tra Comune ed AEM Cremona S.p.A. – a cui è stato affidato il servizio di manutenzione del verde pubblico – in base al quale sono previsti quattro successivi cicli da realizzare con cadenza periodica.

Da segnalare che le imprese incaricate del servizio sono tenute a comunicare giornalmente le aree dove hanno effettuato gli interventi e registrare le date di avvenuta esecuzione su un apposito prospetto: questo permette di eseguire le verifiche sul lavoro svolto.

Nel frattempo proseguono gli interventi diserbo meccanico, avviati lunedì 28 giugno, ai quali faranno seguito quelli di diserbo biochimico di marciapiedi in tutte le vie e le piazze del centro cittadino. Completati questi lavori, verrà attuata una verifica per ulteriori integrazioni per emergenze o imprevisti. Particolare cura sarà inoltre riservata alla pulizia delle fioriere.

