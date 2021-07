Anche Luca Zanimacchia è ufficialmente un giocatore della Cremonese. Ad annunciarlo la società grigiorossa che ha comunicato di averlo acquisito in prestito dalla Juventus. “Sono felicissimo – ha detto Zanimacchia -, ringrazio la società per avermi concesso l’opportunità di confrontarmi in un campionato importante come quello di Serie B e non vedo l’ora di conoscere i nuovi compagni e iniziare questa avventura”.

