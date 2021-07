Nella giornata di mercoledì 7 luglio, una pattuglia della Polizia di Stato della Questura di Cremona, ha tratto in arresto un cittadino rumeno destinatario di un provvedimento di “ordine di carcerazione”.

La pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra Volante -, in servizio di prevenzione e controllo del territorio, transitando in via San Rocco, durante un controllo ad un’autovettura di grossa cilindrata, di colore grigio con vetri oscurati, ha provveduto alla contestuale identificazione delle tre persone a bordo, tutte di nazionalità rumena.

Nel corso dell’attività di identificazione è emerso, dai riscontri delle BB.DD. in uso alle Forze di Polizia, che una di esse era destinataria di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria per l’ esecuzione della pena a tre anni, per il reato di furto.

Dai successivi accertamenti la persona è stata tratta in arresto e successivamente tradotta presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, opportunamente informata dell’esecuzione del provvedimento.

© Riproduzione riservata