C’erano anche il sindaco Gianluca Galimberti e l’assessore allo Sport Luca Zanacchi, questa mattina in via dei Classici sul campetto Robi Telli per le gare open del 3XCRE organizzato dagli Amici di Robi. Una giornata, quella conclusiva della manifestazione, aperta a tutti gli appassionati della palla a spicchi, giovani e meno giovani, esperti e meno esperti. Sindaco e delegato allo sport hanno partecipato con la formazione Ius Soli: compagni di squadra Gilberto Girardi, David Rastelli presidente di Hoops United Italy e Ayoub Nfaoui.

Una giornata all’insegna dello sport anche dal vivo per i due amministratori, in attesa dell’evento clou della giornata, la finale Italia – Inghilterra. “Devo ancora decidere dove la guarderò – ha detto il sindaco – forse a casa, forse con amici, devo ancora consultarmi con mia moglie. Abbiamo deciso di non concedere maxi schermi in spazi pubblici per evitare assembramenti e per permetter anche di lavorare a tutti gli esercizi pubblici che hanno allestito i loro schermi tv. La raccomandazione che faccio è di esultare, perchè comunque vada questa nazionale è una cosa grandissima; ma avendo quell’attenzione che è dovuta, quindi indossando la mascherina durante gli assembramenti”. gb

Servizio TV di Cristina Coppola

Riprese Francesco Sessa

© Riproduzione riservata