A meno di due ore dal fischio d’inizio della finale di Euro2020, i bar e locali di Cremona sono pronti a una serata di intenso lavoro per i tanti cremonesi che si recheranno in piazza, seduti ai tavolini, per assistere alla finale degli azzurri. Una finale targata in qualche modo Cremona, con Gianluca Vialli, cuore grigio rosso, accanto a Mister Mancini.

In piazza della Pace bandiere tricolore appese ai pali, ma anche ai balconi delle abitazioni: le autorità, tra cui sindaco Galimberti, raccomandano massima prudenza negli eventuali festeggiamenti, in primis di esultare con la mascherina. Molte le compagnia di amici che, già dalle 19 si sono seduti ai tavoli del centro in attesa del grande match che lascerà tutti col fiato sospeso fino all’ultimo minuto. f.band

© Riproduzione riservata