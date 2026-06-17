Le polemiche non fermano la preghiera per la vita davanti all’ospedale

Si è tenuta questa mattina davanti all’ingresso dell’ospedale, la preghiera per la vita organizzata dal mondo dell’associazionismo cattolico e anti-abortista, come ogni terzo mercoledi del mese. Un appuntamento che in questa occasione ha assunto un significato più rilevante da quando si è acceso lo scontro tra il centrosinistra alla guida del governo cittadino e il centrodestra per la rimozione del cartello pubblicitario che invitava le donne a rivolgersi a un centro di aiuto alla gravidanza, prima di compiere il passo decisivo verso l’aborto.

A partecipare al momento di riflessione sul valore della vita umana, che ha visto la presenza di una ventina di persone, anche alcuni esponenti politici: Matteo Carotti di Fratelli d’Italia e Andrea Carassai, Forza Italia.

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