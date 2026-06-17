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Politica

Le polemiche non fermano la preghiera per la vita davanti all’ospedale

Una ventina di persone si sono riunite questa mattina in largo Priori

La Preghiera per la vita davanti all'ospedale di Cremona
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Si è tenuta questa mattina davanti all’ingresso dell’ospedale, la preghiera per la vita organizzata dal mondo dell’associazionismo cattolico e anti-abortista, come ogni terzo mercoledi del mese. Un appuntamento che in questa occasione ha assunto un significato più rilevante da quando si è acceso lo scontro tra il centrosinistra alla guida del governo cittadino e il centrodestra per la rimozione del cartello pubblicitario che invitava le donne a rivolgersi a un centro di aiuto alla gravidanza, prima di compiere il passo decisivo verso l’aborto.

A partecipare al momento di riflessione sul valore della vita umana, che ha visto la presenza di una ventina di persone, anche alcuni esponenti politici: Matteo Carotti di Fratelli d’Italia e Andrea Carassai, Forza Italia.

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