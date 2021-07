Un’edizione da record quella del Memorial Robi Telli, 3XCRE, che ha portato sul campetto di via dei Classici, nel giro di tre giorni, 90 squadre di street basket per qualcosa come 500 giocatori. Domenica, giornata conclusiva, ha visto le gare open: la finalissima è stata disputata tra gli “Slam Drunk” (Giacomo Bonavida, Emanuele Cravedi, Cristian Morghen, Davide Pizzo) e i fidentini “Mani in Aldo”, con la vittoria di misura dei primi 20-18. Terza posizione per il team primo classificato nell’Under18, i “Fragile! Maneggiare con cura” formato da Federico Ferrari, Luca Scaravonati, Filippo Marchetti, Alessandro Ariazzi, Antonello Baggi.

Il Torneo in rosa è stato vinto, come lo scorso anno dalle “Vino divino”: Valeria Barrui, Jessica Penna, Susanna Toffali, Martina Baiardo.

Grande soddisfazione da parte degli organizzatori: solo nella giornata conclusiva sono state 40 le squadre che si sono affrontate, oltre alle 9 del femminile.

In beneficenza la vendita dei pantaloncini Makhai Streetwear: tutto il ricavato andrà al dipartimento di farmacologia dell’Università di Brescia per la ricerca sul tumore al testicolo, come ha spiegato la dottoressa Sandra Sigala intervenuta durante le premiazioni.

© Riproduzione riservata