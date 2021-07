Tra le ipotesi per il dopo chiusura dell’hub vaccinale di Cremona Fiere, spunta anche una tensostruttura che verrà allestita in ospedale. C’è ancora un mese di tempo per trovare un posto da utilizzare, si susseguono gli incontri per individuare la sede più adatta, tra le soluzioni negli incontri precedenti si erano prese in considerazione anche ex sedi di concessionarie e di supermercati.

Anche Cremona Fiere aveva dato la sua disponibilità compatibilmente con il calendario fieristico; gli spazi di Cà de Somenzi potranno essere usati fino al 31 agosto e gli enti coinvolti, il comune di Cremona, insieme a Asst e Ats stanno cercando una valida alternativa agli spazi di Cremona fiere. L’ultima ipotesi di cui si sta parlando ora e pare anche la più accreditata è quella di una grande tensostruttura da posizionare in ospedale: la decisione avverrà a giorni.

Silvia Galli

