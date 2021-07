Il gioiello dell’ingegneria aeronautica austriaca è atterrato ieri all’aeroporto del Migliaro di Cremona. Si tratta dell’aereo DA50 RG della Diamond Aircraft Industries. Il velivolo è stato presentato per la prima volta nel 2006, dotato di una cabina spaziosa con 5 posti, performance di volo all’avanguardia ed è per il volo sostenibile a basso inquinamento.

La casa madre austriaca lo ha reso protagonista di un Tour Europeo che ha individuato l’aeroporto del Migliaro tra le sue tappe nella giornata del 13 luglio, come spiega Aurelio La Monica, presidente dell’Aeroclub di Cremona. Con il velivolo erano presenti anche i dimostratori ufficiali della Diamond, in quella che è stata l’ultima tappa italiana del tour.

Terminate le presentazioni tecniche, il DA50 ha compiuto un volo dimostrativo e con la sua scocca blu scura si è immerso nelle nuvole bianche sopra i cieli di Cremona.

Lorenzo Scaratti

© Riproduzione riservata