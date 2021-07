Sono 13 i nuovi casi di Coronavirus in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore. In regione continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-3), mentre salgono di 5 i ricoveri nei reparti ordinari. A fronte di 32.332 tamponi effettuati, sono 381 i nuovi positivi (1,1%). Nessun decesso.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 32.332, totale complessivo: 12.030.688

– i nuovi casi positivi: 381

– in terapia intensiva: 29 (-3)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 128 (+5)

– i decessi totale complessivo: 33.802 (=)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 130 di cui 77 a Milano città;

Bergamo: 18;

Brescia: 23;

Como: 25;

Cremona: 13;

Lecco: 6;

Lodi: 17;

Mantova: 28;

Monza e Brianza: 26;

Pavia: 21;

Sondrio: 2;

Varese: 43

Oggi in Italia i nuovi contagi sono stati 2.455, i morti sono 9. Crescono leggermente le terapie intensive (+2) mentre calano i ricoveri ordinari: -19. Per ora dunque la pressione sul sistema ospedaliero non desta preoccupazione: merito della campagna vaccinale che contiene in maniera significativa i casi gravi. Un trend fotografato anche nell’analisi settimanale della Fondazione Gimbe che mostra come i nuovi casi siano cresciuti del 61% negli ultimi 7 giorni a fronte di una diminuzione di ricoveri e terapie intensive.

