Incidente tra un’auto e uno scooter, poco dopo le 19,30 di mercoledì in via Massarotti, all’altezza dell’autosilo. L’uomo in sella al ciclomotore, un 35enne, è stato soccorso dai medici del 118 e trasportato in ospedale per essere medicato alla testa. Fortunatamente non è grave. L’auto, invece, una Lancia Y, era guidata da un 62enne rimasto illeso. Sul posto gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi.

