Sono 28 i nuovi casi di Coronavirus registrati in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore. In regione, a fronte di 34.711 tamponi effettuati, sono 399 i nuovi positivi (1,1%). Salgono i ricoveri: un ingresso in terapia intensiva, per un totale di 30 persone ricoverate, e 15 nei reparti ordinari, per un totale di 143. Due i morti.

I dati di oggi:

i tamponi effettuati: 34.711, totale complessivo: 12.065.399

i nuovi casi positivi: 399

in terapia intensiva: 30 (+1)

i ricoverati non in terapia intensiva: 143 (+15)

i decessi totale complessivo: 33.804 (+2)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 145 di cui 85 a Milano città;

Bergamo: 14;

Brescia: 20;

Como: 18;

Cremona: 28;

Lecco: 8;

Lodi: 6;

Mantova: 22;

Monza e Brianza: 34;

Pavia: 16;

Sondrio: 6;

Varese: 48.

In Italia sono 2.898 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto a ieri. I tamponi effettuati sono stati 205.602 e il tasso di positività è 1,4%. Undici le vittime nell’ultima giornata.

© Riproduzione riservata