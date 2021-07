Gentile direttore,

su viale Po e nelle vie limitrofe, a fine giugno, in occasione dell’allestimento delle bancarelle per la fiera di San Pietro, si sono posizionate per ragioni di sicurezza le barriere costituite da blocchi di cemento da 24 quintali.

La manifestazione è terminata e i blocchi sono stati spostati per permettere la regolare circolazione.

Purtroppo, ad oggi 17 luglio, non sono stati rimossi.

Le vie interessate dai blocchi in cemento sono: via Lugo (5) – via della Ceramica (5) – via Oglio (5) – via Adda (6) – via Vittori (3) – via Fulcheria (2) – via Serio (2) – via dei Pescatori (3) – via Ciria (5) – largo Moreni (5).

Ho ripetutamente segnalato la cosa, chiedendo la loro rimozione. Per una città a vocazione turistica la visione dei blocchi sull’aiuola di largo Moreni e nelle vie segnalate non è il massimo (visto anche che ora i blocchi non svolgono alcuna funzione).

A vantaggio dell’estetica e del decoro, chiedo cortesemente che si proceda finalmente alla rimozione.

