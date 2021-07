Quattro i nuovi casi di Covid in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore, quando in Lombardia sono stati registrati 369 nuovi casi su 28.376 tamponi eseguiti. Si è anche registrato un decesso. Negli ospedali la situazione è abbastanza stabile: nei reparti di area medica sono 135 i pazienti ricoverati (-1), mentre invariato rimane il numero di persone nelle terapie intensive, che come ieri sono 31.

Situazione nelle province – Sono 108 i casi individuati nella provincia di Milano, 43 in provincia di Monza e Brianza, 36 nel Varesotto, 33 nel Mantovano, 28 in quella di Brescia, 27 in quella di Como. 24 a Lodi, 8 a Bergamo e a Lecco, 6 a Pavia, 4 casi in provincia di Cremona e 3 in provincia di Sondrio.

