Fisico statuario e freschezza da ventenne: Caleb Okoli si è presentato così alla stampa. Il difensore grigiorosso arrivato in prestito dall’Atalanta ha percorso le tappe che l’hanno portato in grigiorosso. “Fondamentale – ha detto – è sicuramente quella di Ferrara. Con la Spal ho vissuto una grandissima esperienza, per quanto difficile in quanto si è trattato della mia prima volta nel calcio dei “grandi”. Sono stati mesi di apprendistato nei quali ho imparato molto dai compagni più esperti anche quando non giocavo: insegnamenti che poi ho messo in pratica sul campionato”.

Mister Pecchia ha auspicato di ricavare anche qualche gol da calcio d’angolo grazie a Okoli: “Lo spero nell’ultima stagione ne ho segnato uno, mi auguro di migliorare lo score. I miei idoli? Non ne ho, ma cerco di imparare dai migliori. In Italia Bonucci e Chiellini sono i più forti, così come punti di riferimento per carpire i segreti del mestiere sono Koulibaly e Van Dijk. Ma io ora penso solo alla Cremo. La prima telefonata? A Carnesecchi, mio compagno nella Primavera dell’Atalanta. Marco mi ha sempre parlato di un’ottima società, ideale per crescere”.

