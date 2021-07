E’ il 19 settembre il d-day per il retake urbano del passaggio pedonale di via Monti, promosso dal laboratorio Cremona Si Può, che ha sottoscritto un “patto di collaborazione” con il Comune per occuparsi di ritinteggiare quel collegamento, che pur essendo privato è ad utilizzo pubblico, e versa in condizioni tutt’altro che decorose, tra muri imbrattati e sporcizia.

Il tratto pedonale verrà quindi ripulito e successivamente ritinteggiato, al fine di renderlo nuovamente vivibile e restituirlo alla città. Un angolo che non è molto conosciuto, ma è molto utilizzato dai residenti. Il patto di collaborazione è stato sottoscritto dal Centro Beni Comuni e dal servizio di Rigenerazione Urbana del Comune hanno approvato una bozza di protocollo per definire i termini della collaborazione.

Il gruppo informale di giovani si occuperà quindi del ripristino dei muri, ma anche di interventi successivi, in caso di imbrattamenti successivi, ma anche della pulizia, sia dallo sporco che dalle erbacce. Tra le incombenze accollatesi dal gruppo, anche quella di tenere contatti con i residenti per monitorare lo stato di decoro. Intanto per l’appuntamento del 19 settembre l’appello è a tutta la cittadinanza: chi vorrà potrà partecipare all’iniziativa e dare il proprio contributo. lb

