Un “patto di collaborazione” per ripulire il passaggio pedonale tra via Bonomelli e corso Pietro Vacchelli, ossia via Angelo Monti. Un passaggio molto frequentato, di proprietà privata ma ad uso pubblico, l’unico collegamento tra le due strade che si dipartono da via Platina, ricavato tra i condomini, e che versa in pessime condizioni di sporcizia.

Il laboratorio Giovani di #cremonasipuò, ha proposto al Comune di farsi carico della manutenzione di questo angolo poco noto, ma molto sfruttato dai residenti della zona, sulle cui pareti ci sono scritte di ogni tipo. Il Centro Beni Comuni (assessorato ai rapporti coi quartieri con l’assessore Rodolfo Bona) e il servizio di Rigenerazione Urbana del Comune hanno approvato una bozza di protocollo per definire i termini della collaborazione. Il gruppo informale di giovani si occuperà dunque di tinteggiare le pareti con ripristino del colore attuale ed eventuali interventi successivi in caso di altri imbrattamenti; di ripulirlo da erbacce e rifiuti con interventi ripetuti nel tempo; di tenere i contatti con referenti del condominio o cittadini residenti nella via per il monitoraggio dello stato di decoro, rispettando ovviamente le norme sanitarie nello svolgimento di tutte le attività, piccole manutenzioni ed interventi che saranno concordati. Inoltre saranno organizzate ulteriori iniziative successivamente all’azione di rigenerazione.

Il tutto, senza spese per l’amministrazione comunale.

Giuliana Biagi

