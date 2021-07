Covid: crescono i positivi anche in provincia di Cremona. 44 i nuovi casi nelle ultime 24 ore. In regione, a fronte di 33.547 tamponi effettuati, sono 513 i nuovi positivi (1,5%). Stabili le terapie intensive (28), mentre salgono di 3 i ricoveri nei reparti ordinari.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 33.547, totale complessivo: 12.246.048

– i nuovi casi positivi: 513

– in terapia intensiva: 28 (=)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 135 (+3)

– i decessi totale complessivo: 33.814 (+1)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 155 di cui 89 a Milano città;

Bergamo: 17;

Brescia: 42;

Como: 35;

Cremona: 44;

Lecco: 12;

Lodi: 14;

Mantova: 42;

Monza e Brianza: 51;

Pavia: 11;

Sondrio: 3;

Varese: 70.

Ancora in crescita la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 5.057, per la prima volta da due mesi sopra i 5mila, contro i 4.259 di ieri. Per di più con 219.778 tamponi, 16mila in meno, tanto che il tasso di positività da 1,8% schizza al 2,3%. I decessi sono 15 (ieri 21), per un totale di 127.920 vittime dall’inizio dell’epidemia. Stabili le terapie intensive, ferme a 158 (ieri -7), con 12 ingressi del giorno, mentre i ricoveri ordinari salgono di 38 unità (ieri +2) a 1.234 in totale. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

