Successo per l’ultima serata de I Giovedì d’estate, che hanno visto come protagonista il mondo dei motori. Non molti, in realtà, i negozi aperti, ma il centro si è affollato come sempre di gente, che ha voluto godere dell’ultima serata con animazione all’aperto. A partire da piazza Stradivari, dove protagoniste sono state le auto storiche, accanto a quelle di ultima generazione, con il Nino Previ, e il Cavec, il Club dei Maggiolini” e CremonaCorse. Accanto alle blasonate case automobilistiche contemporanee, che hanno presentato i loro ultimi modelli.

Sempre di successo l’animazione di piazza Roma, con lo spazio gioco animato dalla Buca del Coboldo, le acrobazie dell’artista circense Maral, che ha captato l’attenzione su di sè, accanto alle associazioni di volontariato, soprattutto dedicate ai più piccoli. Folla anche lungo i mercatini in corso Garibaldi, e grande adesione alle varie proposte culturali previste per la serata.

