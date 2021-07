Sono 30 i nuovi casi di coronavirus accertati in provincia di Cremona. In generale, in Lombardia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 574 casi di Covid-19 e nessuna nuova vittima. I tamponi effettauti sono stati 40.206, con un indice di positività dell’1,4%. I pazienti covid ricoverati salgono a 153 (+11), mentre quelli in terapia intensiva scendono a 26 (-1).

Sono stati invece 5.140 i nuovi casi Covid in Italia registrati nelle ultime 24 ore, dato stabile rispetto a ieri (5.143), con 258.929 tamponi, 21 mila in più: il tasso di positività è sceso leggermente dal 2,2% al 2%.

