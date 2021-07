Matteo Spagnolo è ufficialmente un nuovo giocatore della Vanoli. Ad annunciarlo lo stesso club biancoblù attraverso una nota ufficiale. Cremona ha comunicato che, “grazie all’accordo raggiunto con il Real Madrid, l’atleta Matteo Spagnolo disputerà la stagione 2021/2022” in canotta Vanoli. Playmaker di 194 centimetri nato a Brindisi il 10 gennaio 2003, Matteo è uno dei migliori prospetti italiani ed è stato il primo cestista italiano a essere reclutato nella cantera del Real Madrid, che in questi anni ha investito sul giocatore e continua a farlo anche ora in modo importante e convinto.

